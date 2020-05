Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrradfahrerin bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin in der Horchheimer Straße nach einem Zusammenstoß mit einem anfahrenden PKW. Die 33-jährige Wormserin befuhr den Schutzstreifen für Radfahrer in Richtung Worms-Horchheim. Da der Schutzstreifen durch einen PKW blockiert war, schert sie nach links aus, um an dem PKW vorbeizufahren. In diesem Moment fuhr die 56-jährige Fahrzeugführerin vom Fahrbahnrand los und touchierte hierbei das Fahrrad mit dem linken Außenspiegel, woraufhin die Frau hinfiel und sich leicht an Handgelenk und Knie verletzte. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

