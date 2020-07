Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch am Sonntag

Saerbeck (ots)

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Marktstraße haben sich am Sonntag (12.07.2020) Einbrecher aufgehalten. Wie sich herausstellte, waren der oder die Täter über die Zugangstür in das Haus gelangt. Dort gingen sie über den Flur bis zu einem Büro, wo sie mehrere Versuche unternahmen, um die Tür zu öffnen. Dem Anschein gaben sie Vorhaben aber mittendrin auf. Möglicherweise waren sie gestört worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, der am Sonntag, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.15 Uhr verübt wurde. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

