POL-ST: Rheine, KFZ- Delikte

An der Wadelheimer Chaussee haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag (14.07.2020) einen geparkten PKW geöffnet. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden der oder die Täter im Handschuhfach eine Geldbörse. Die Tatzeit liegt zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr. Auf Werkzeuge aus einem LKW hatten es Diebe am Gretelweg abgesehen. Aus dem Fahrzeug stahlen die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag, zwischen 21.00 Uhr und 06.30 Uhr, verschiedene Maschinen und Werkzeuge. In Altenrheine haben Diebe, ebenfalls in der Nacht zum Dienstag (14.07.2020), in geparkten Autos nach Wertgegenständen geschaut. An drei Fahrzeugen, die an der Bergstraße und am Lambertiring standen, zertrümmerten sie jeweils eine Seitenscheibe. Aus dem Innern erbeuteten sie in zwei Fällen eine Geldbörse. Einmal blieben sie offenbar ohne Beute. In der Nacht zum Mittwoch (15.07.2020) ist auf einem Hof an der Stettiner Straße ein PKW aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 11.25 Uhr zertrümmerten die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs. Von der Rückbank entwendeten sie eine Handtasche, in der sich ein Portmonee befand.

Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215. Die Polizei erinnert: Vergewissern Sie sich immer, ob ihr Fahrzeug korrekt verschlossen ist. Bewahren Sie keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen auf. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

