Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Lagerhalle

Braunschweig (ots)

09./10.09.2019, bis 08.50 Uhr Braunschweig, An der Petrikirche

Unbekannte Täter nutzten die Nacht, um in eine Lagerhalle in der Innenstadt einzubrechen.

Ein 56-jähriger Mann hatte seine Halle am späten Montagnachmittag verlassen und abgeschlossen. Als er am nächsten Morgen zurück zu der Halle in der Straße "An der Petrikirche" kam, stellte er eine offenstehende Tür fest und verständigte die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten die Tür gewaltsam geöffnet und in der Halle diverse Behältnisse geöffnet. Nach einer ersten Sichtung wurde eine Kamera und Datenträger entwendet.

Der Wert der Beute wird nach ersten Schätzungen mit mehr als 100,- Euro angegeben. Der oder die Täter verschwanden unerkannt.

