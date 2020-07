Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Verletzten

Greven (ots)

Im Kreuzungsbereich Schmedehausener Straße/Postdamm/Am Horstkamp hat sich am Mittwochmorgen (15.07.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden ein 64-jähriger Fahrer aus Ladbergen schwer und ein 54-jähriger Fahrer aus Hörstel leicht verletzt. Gegen 06.50 Uhr befuhr der 54-Jährige die Straße Am Horstkamp. An der Schmedehausener Straße wollte er diese geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW des 64-Jährigen, der in Richtung Ladbergen unterwegs war. Der schwer verletzte 64-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden vollkommen beschädigt. Die Schäden betragen etwa 13.000 Euro.

