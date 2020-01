Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Sicherheit durch Sichtbarkeit - Ein Appell an Radfahrer und Fußgänger und die Eltern von Schulkindern

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Einen Verkehrsunfall aufzunehmen, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde, ist für Polizeibeamte und Rettungskräfte leider beinahe Alltag. Oftmals wären solche Unfälle jedoch vermeidbar gewesen. Besonders, wenn es um Unfälle geht, bei denen Radfahrer oder Fußgänger von Autos angefahren wurden. Obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, wie wichtig die Sichtbarkeit im Straßenverkehr gerade für Fußgänger und Radfahrer ist, stellen die Beamtinnen und Beamten fest, dass sich viele an die Empfehlungen nicht halten.

Trotz vieler präventiver Maßnahmen auch an den Flensburger Schulen wurde vor einigen Wochen ein neunjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Autofahrer übersehen und angefahren. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Die Beamten der Polizeistation Mürwik/Fruerlund nahmen direkt Kontakt zur Grundschule des Mädchens auf und sensibilisierten erneut Schülerinnen und Schüler und deren Lehrer und Eltern: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder im Straßenverkehr erkennbar sind und wählen Sie den für die Kinder sichersten Schulweg! Um das positive Sicherheitsgefühl der Grundschüler weiter zu stärken, trafen sich am Donnerstagmorgen (09.01.2020), um 7.15 Uhr, Beamte der Polizeistation MürwiK/Fruerlund mit Vertretern der Verkehrswacht Flensburg, sowie der Schulleiterin der Friedheim Grundschule an der Unfallstelle, an der die Neunjährige von dem Auto erfasst wurde. Bei Regen und Dunkelheit waren die Schulkinder schwer zu erkennen, deshalb sprachen die Polizisten diese an und erklärten ihnen, wie lebenswichtig die gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist. Anschließend verteilten sie mit den Vertretern der Verkehrswacht reflektierende Westen und Kappen an die ABC-Schützen. Einige Kinder waren bereits vorbildlich ausgestattet und schon von weitem zu erkennen. Aber es gab auch welche, die dunkel gekleidet und durch die Witterungsbedingungen kaum zu erkennen waren. Auch ein Zwölfjähriger wurde angehalten, der dunkelbekleidet und ohne Helm auf seinem Fahrrad unterwegs war, an dem das Vorderlicht nicht funktionierte.

Der Verkehr wird immer dichter, deshalb ist ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr lebenswichtig! Helfen Sie Unfälle zu vermeiden und beherzigen Sie folgende Tipps:

Als Fußgänger ist man in der Dunkelheit für Autofahrer fast unsichtbar. Trotz eingeschaltetem Licht am Auto und der vorhandenen Straßenbeleuchtung sind dunkel gekleidete Fußgänger für PKW Fahrer oft kaum zu erkennen. Werbetafeln von Geschäften, andere Autoscheinwerfer und Witterungsbedingungen sorgen dafür, dass Autofahrer schlechter sehen und so Fußgänger und auch Radfahrer zu spät oder gar nicht erkennen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich diese deutlich von ihrer Umgebung abheben. Um gut sichtbar zu sein, eignet sich reflektierende, auffällig helle und leuchtende Kleidung. Auch in mitgeführten Gegenständen, wie Schulranzen, Rucksäcken, Mützen, Helmen und Schirmen können retroreflektierende und/oder fluoreszierenden Materialen eingearbeitet sein. Alternativ gibt es spezielle Warnwesten und Reflektorbänder, die man an Armen und/oder Beinen befestigen kann. Diese Reflektoren strahlen zurück, wenn Scheinwerferlicht oder andere Lichtquellen auf sie treffen. So können Autofahrer Fußgänger und Radfahrer frühzeitig erkennen.

Ein Appell an die Eltern radfahrender Schüler: Sorgen Sie dafür, dass das Fahrrad ihres Kindes verkehrssicher ist! Erklären Sie ihrem Kind, wie wichtig das Tragen eines Helmes und reflektierender Kleidung ist!

Wie sieht es bei den erwachsenen Radfahrern und Fußgängern aus? Werden Sie im Straßenverkehr gesehen? Überprüfen Sie kritisch ihre Bekleidung in der Dunkelheit. Sicherheit vor Eitelkeit! Helme sind nicht schön, aber lebenswichtig, Kleidung muss praktisch sein und Sicherheit bringen und nicht unbedingt super aussehen.

Aber auch die Autofahrer sollten einiges in der dunklen Jahreszeit beachten:

-Das Sehen im Dunkeln lässt im Alter immer mehr nach. Dies geschieht schleichend. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig einen Sehtest durchführen zu lassen. -Sorgen Sie für saubere Scheiben von innen und außen und kontrollieren Sie regelmäßig das Scheibenwischwasser und den Zustand der Scheibenwischer (auch hinten). -Wichtig sind immer freie Scheiben vor Fahrtantritt! -Lassen Sie regelmäßig einen Lichttest durchführen, damit die Scheinwerfer ihres Autos immer richtig eingestellt sind und andere nicht blenden. -Lassen Sie sich nicht ablenken oder hetzen!

