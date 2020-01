Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugensuche nach Körperverletzung Höhe Herrenstall

Flensburg (ots)

Die Kriminalpolizei Flensburg ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung, der sich im letzten Jahr am Sonntagmorgen (29.12.19) gegen 04:30 Uhr in der Schiffbrücke Höhe Herrenstall ereignet hat. Mehrere Personen sind nach einem Streit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei wurden zwei am Boden liegende Männer getreten und verletzt. Alle Beteiligten wurden von der Polizei angetroffen und stehen fest. Zum Ablauf der Ereignisse gibt es jedoch unterschiedliche Angaben. Insofern werden Zeugen, die noch nicht von der Polizei erfasst und angehört wurden und den Vorfall mitbekommen haben, gebeten sich unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 beim Kommissariat 2 zu melden.

