POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum vom 15.11.2019, 10:00 Uhr bis zum 16.11.2019, 10:00 Uhr

Zeitraum vom 15.11.2019, 10:00 Uhr bis zum 16.11.2019, 10:00 Uhr

Einer Funkstreifenbesatzung fiel in der Nacht zum Samstag, gegen 01.15 Uhr in der goslarer Innenstadt eine 17jährige männliche Person auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin wurden Betäubungsmittel bei der Person aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Auf der Bundestraße 6, in Höhe des goslarer Stadteiles Jerstedt, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung am 16.11.2019, um 05:55 Uhr einen PKW mit salzgitteraner Kennzeichen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 48jährige Fz.-Führerin erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der Führerschein der Fz.-Führerin wurde beschlagnahmt, weiter wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstellt.

