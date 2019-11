Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 16.11.2019

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 60jähriger Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleite.

Am Freitagmorgen wurde ein 19jähriger Braunschweiger in Vienenburg kontrolliert. Die Überprüfung ergab,dass dieser sein Fahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel führte. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle

In den späten Abendstunden des Donnerstages stieß ein Fahrzeugführer in der Kaltenfelder Straße vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen ordnungsgemäß abgestellten grünen Pkw Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/ 9111-0.

Am Freitagmorgen stieß der Fahrer eines Pkw Citroen gegen einen Pkw Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bekannt.

Diebstähle

In einem Einkaufsmarkt Am Güterbahnhof wurde einer 57jährigen Bad Harzburgerin am Freitag in der Mittagszeit während ihres Einkaufes die Geldbörse aus ihrer mitgeführten Einkaufstasche entwendet. Die Tat soll sich im Obst-/ Gemüsebereich ereignet haben.Vermutlich handelt es sich um zwei männliche Täter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/ 91111-0.

i.A. Wagener, POK

