Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto beschädigt

Rheine (ots)

Ein PKW-Fahrer parkte seinen Opel Corsa am Mittwoch (15.07.2020), gegen 17.00 Uhr, am Fahrbahnrand des Godehardweges, im Bereich zwischen der Staufenstraße und der Ludgeristraße. Als er am Donnerstagmorgen, um 07.00 Uhr, zu dem Fahrzeug kam, stellte er einen platten Reifen fest. Dieser war offensichtlich von Unbekannten zerstochen worden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweis bitte unter Telefon 05971/938-4215.

