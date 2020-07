Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Räderdiebstahl

Hörstel (ots)

Am Blomenweg waren in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2020) Räderdiebe am Werk. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 06.10 Uhr gingen sie zu einen in einer Garagenauffahrt abgestellten Fahrzeug. Dieses bockten sie auf Holzkeilen auf und bauten dann alle vier Räder ab. Es handelt sich um originale Alu-Felgen von Range Rover. Zudem verkratzten die Unbekannten leicht den Lack des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

