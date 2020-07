Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, BTM - Verkehrskontrolle

Rheine (ots)

Am Donnerstag (16.07.20), gegen 07.45 Uhr, führten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes auf der Osnabrücker Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle im Hinblick auf Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss durch. Die Beamten hielten einen 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheine an. Bei der Kontrolle rochen die Beamten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft. Der Mann gab an, am Vorabend Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholvortest zeigte einen geringen positiven Wert an. Als die Beamten sich weiter mit dem Mann unterhielten, zeigte dieser drogentypische Auffälligkeiten. Auf Vorhalt gab er nun regelmäßigen Drogenkonsum zu. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

