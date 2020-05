POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter kletterte auf Zaun

Polizei Bonn

In unserer Pressemeldung vom 11.05.2020, 10:28 Uhr (Foto-Fahndung: Unbekannter kletterte auf Zaun - Wer kennt diesen Mann? - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4593619) haben wir nach einem unbekannten Mann gesucht, der am 29.01.2020 versucht haben soll, den Zaun einer Liegenschaft einer Bundesbehörde in Bonn-Castell zu überklettern. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl im besonders schweren Fall wurde eingeleitet.

Der Unbekannte hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und ist identifiziert. Er hat sich bei den zuständigen Ermittlern zu dem Vorfall eingelassen. Derzeit wird noch geprüft, ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt.

Mit der Identifizierung ist die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien hinfällig geworden.

