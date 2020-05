Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Dienstagnachmittag (12.05.2020) einen 14-Jährigen in Beuel beraubt haben.

Der Geschädigte ging zur Tatzeit gegen 16:30 Uhr auf einem Fußweg in der Nähe der Goetheallee, vermutlich dem Verbindungsweg zwischen der Johannesstraße und "Auf der Schleide", als er von hinten angesprochen wurde. Nachdem der 14-Jährige sich umgedreht hatte, soll er unvermittelt ins Gesicht geschlagen sowie am Boden liegend weiter körperlich attackiert worden sein. Zwei ihm unbekannte Jugendliche sollen ihm dann einen kleineren Bargeldbetrag und eine Fahrkarte aus seiner Geldbörse sowie sein Handy weggenommen haben.

Im Anschluss sollen die Unbekannten weggelaufen sein. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurden mehrere Personen angetroffen und kontrolliert, ein Tatverdacht ließ sich jedoch nicht begründen. Die zwei unbekannten Tatverdächtigen werden auf der Grundlage von Zeugenangaben wie folgend beschrieben:

Beide etwa 16 Jahre alt - jeweils ca. 1,65-1,70 m groß - dunkle Hautfarbe - beide trugen einen Schal vor dem Gesicht - einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen Rucksack, der andere einen schwarz-weißen Pullover und eine Bauchtasche.

Der 14-Jährige musste in der Folge im Krankenhaus behandelt werden. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

