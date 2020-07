Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus einem Fahrzeug

Rheine (ots)

Am Goldammerweg ist in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2020) ein Auto aufgebrochen worden. Der Geschädigte hatte den Wagen am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in einer Einfahrt abgestellt. Am nächsten Morgen, um 07.30 Uhr, bemerkte er, dass auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Die Glassplitter lagen vor dem Wagen. Aus dem Innern entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2020) waren Diebe am Landersumer Weg unterwegs. Aus einem dort geparkten PKW Ford entwendeten sie einen Beamer. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell