POL-UL: (UL) Westerstetten - Zwei Verletzte nach Unfall

Sekundenschlaf führte am Freitagmorgen bei Westerstetten möglicherweise zu einem Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.15 Uhr ein 46-Jähriger von Luizhausen in Richtung Ulm unterwegs. Bei Hinterdenkental kam er mit seinem Opel von der Straße ab und nach etwa 60 Metern im Graben zum Stillstand. Er sei eingeschlafen, sagte der Mann später der Polizei. Beim Unfall wurden er und ein 47-jähriger Mitfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte brachte sie beide in Kliniken. Auch ein Helikopter war an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Opel beträgt rund 3.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und beschlagnahmte den Führerschein des Opel-Fahrers.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung und Sekundenschlaf gelten als Mangel und führen in der Regel zu einer Strafanzeige. Denn dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

