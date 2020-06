Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Anbauteilen für landwirtschaftliche Maschinen

Wittlich (ots)

Diebstahl von Zubehör für landwirtschaftliche Maschinen

Zwischen Donnerstag, den 18.06.2020, 12:00 Uhr und Montag, den 22.06.2020, 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von fünf Anhängerkupplungen und zwei hydraulischen Oberlenkern für Landfahrzeuge bei der Firma Robert Aebi Landtechnik in der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr. Der Schaden beträgt ca. 5000EUR. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

