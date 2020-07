Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Zeugen gesucht Am Freitag (17.07.2020), um 12.15 Uhr, querte eine Gruppe Radfahrerinnen die Kreuzung vor dem Bahnhof in Rheine, vom Bahnhof aus kommend in Richtung Innenstadt. Hierbei schoben die fünf Damen ihre Fahrräder bei Grünlicht über den Kardinal - Galen - Ring. Zu diesem Zeitpunkt querte ein Radfahrer die Kreuzung diagonal in Richtung Bahnhof. Hierbei kollidierte er mit der Fahrradtasche, die am Fahrrad der zuletzt laufenden Dame angebracht war. Die Dame stürzte durch die Kollision und verletzte sich. Sie wurde mit dem Rettungswagen zum Mathias - Spital gebracht, wo sie stationär verbleiben musste. Der Radfahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell