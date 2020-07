Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall in Sellen

Steinfurt (ots)

Zwei Verletzte An der Kreuzung zweier Wirtschaftswege in Sellen sind am Sonntagmittag (19.07.2020) zwei Pedelec-Fahrerinnen kollidiert. Der Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr im Bereich Sellen 80. Dort verlaufen oberhalb die B 54 und die Ochtruper Straße. Bei dem Zusammenstoß erlitt eine 76-jährige Steinfurterin schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zweite Fahrerin, eine 71-Jährige Frau, ebenfalls aus Steinfurt, erlitt leichte Verletzungen. Diese war aus Richtung Ochtruper Straße gekommen und war den Schilderungen zufolge beim Rechtsabbiegen mit der von dort kommenden Fahrerin kollidiert. Beide Zweiradfahrerinnen stürzten auf die Straße.

