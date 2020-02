Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur der Meldung von 08.50 Uhr: Böblingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Böblingen, nicht wie in der Meldung von 08.50 Uhr mitgeteilt in der Friedrich-Straße in Ludwigbsurg.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

