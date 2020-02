Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: nach Unfall in der Maichinger Straße sucht die Polizei Zeugen; Böblingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: nach Unfall in der Maichinger Straße sucht die Polizei Zeugen

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 18.25 Uhr in der Maichinger Straße in Magstadt einen Unfall beobachten konnten. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Marktplatzes im Bereich einer Engstelle. Zwischen einer 35-jährigen Mercedes-Lenkerin, die in Richtung Weilemer Straße unterwegs war, und eine 26 Jahre alten Mazda-Fahrerin, die ihr entgegenkam, kam es zu einem Unfall. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Da der genaue Unfallhergang abschließend noch nicht feststeht, werden Zeugen und insbesondere ein noch Unbekannter, die vermutlich mit einer weißen Mercedes A-Klasse kurz vor der Unfallstelle am Fahrbahnrand angehalten hatte, gebeten sich unter Tel. 07031/697-0 zu melden.

Böblingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Fußgängerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 70 Jahre alte Fußgängerin, die am Mittwoch gegen 10.40 Uhr in der Friedrich-Straße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 42 Jahre alter Ford Transit-Fahrer übersah die Frau mutmaßlich, als er rückwärts zurücksetzte und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte hierauf zu Boden. Bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes kümmerten sich Ersthelfer um die Fußgängerin, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

