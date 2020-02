Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mazda gestreift; Böblingen: Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Mazda gestreift

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Autofahrer a, Dienstag zwischen 17:15 und 19:15 Uhr in der Paul-Lincke-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda gestreift und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

Böblingen: Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei in Böblingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag gegen 11:20 Uhr in der Tübinger Straße. Eine 30-jährige Autofahrerin war in Richtung Landratsamt unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Berliner Straße bei Grünlicht geradeaus überqueren. Der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Passat mit Böblinger Kennzeichen fuhr mutmaßlich bei Rot von links in den Kreuzungsbereich ein und zwang die 30-Jährige zum Abbremsen. An der Abzweigung zum Maurener weg fuhr der Unbekannte an bei Rotlicht wartenden Pkw vorbei und überquerte auch diesen Bereich bei Rot in Richtung der Parkstraße. Verkehrsteilnehmer, die diesen Vorgang beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Unbekannten behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

