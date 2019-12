Polizeidirektion Neumünster

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Mitarbeiter des Bauhofes beim Amt Bordesholm stellten am Montagmorgen (09.12.19) fest, dass Unbekannte sechs Weiden im Uferbereich des Sees (Seekoppel) angesägt hatten. Einige Bäume waren mittlerweile umgefallen und lagen auf dem Wanderweg. Alle Weiden mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Die Polizei in Bordesholm bittet um sachdienliche Hinweise und fragt, wer am Wochenende (7. / 8.12.) verdächtige Beobachtungen machte. Hinweise bitte unter Telefon 04322 / 96 100.

