Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Rheine, Westerkappeln, Ochtrup, Emsdetten, Laer, Diebstahlsdelikte/Sachbeschädigungen

Steinfurt, Rheine, Westerkappeln, Ochtrup, Emsdetten, Laer (ots)

Ort: Steinfurt-Bu., Schorlemerstraße, PKW Zeit: Sonntag, 19.07.2020, morgens festgestellt. Die Polizei wurde zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gerufen. Es waren an drei PKW Reifen zerstochen worden. In der näheren Umgebung ist dann ein weiterer derart beschädigter PKW gefunden worden. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Emsdetten, Voßstraße/Rabenstraße, PKW Zeit: 17.07.2020, 23.50 Uhr bis 18.07.2020, 00.10 Uhr Unbekannte beschädigten den linken Außenspiegel eines geparkten BMW. In unmittelbarer Nähe wurde an einem zweiten Wagen der Spiegel beschädigt. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Rheine, Osnabrücker Straße 339 Zeit: 20.07.2020, gegen 02.00 Uhr Unbekannte schlugen an der Annetteschule ein Kellerfenster ein. Zudem hatten sie versucht, es aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Laer, Münsterdamm, Bäckerei Zeit: 18.07.20202, 12.30 Uhr bis 19.07.2020, 07.05 Uhr Unbekannte brachen an der Bäckerei ein Fenster auf. Die Diebe entwendeten einen kleinen Tresor. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Ochtrup, Gronauer Straße, DRK Zeit: 10.07.2020, 16.00 Uhr bis 17.07.2020, 16.00 Uhr Unbekannte brachen einen Geräteschuppen auf und entwendeten daraus sechs 11-Kilogramm Gasflaschen. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Rheine, Darbrookstraße, PKW Zeit: 17.07.2020, 13.00 Uhr bis 19.07.2020, 09.00 Uhr Aus einem Firmenwagen, grauer PKW VW Tiguan wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Westerkappeln, Sennlicher Esch, PKW-Diebstahl Zeit: 17.07.2020, 22.00 Uhr bis 18.07.2020, 09.00 Uhr Ein roter Oldtimer wurde gestohlen, Chrysler Signet 200 Convertible, EZ 1964, Kennzeichen TE - DC 4H. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ochtrup, Hellstiege Zeit:17.07.2020, 21.15 Uhr bis 18.07.2020, 07.00 Uhr Auf einer Baustelle kam es zu einem versuchten Einbruch und zu einer Sachbeschädigung. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Rheine, Grosfeldstraße, PKW Zeit: 18.07.2020, 00.30 Uhr bis 06.00 Uhr Unbekannte beschädigten die hintere Scheibe an der Fahrerseite und versuchten vermutlich, Gegenstände aus dem Innern zu entwenden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell