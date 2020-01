POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Boxberg: Autofahrer übersehen

Nach einem Zusammenstoß auf der B292 Boxberg in Fahrtrichtung Unterschüpf ist ein entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Renault die B292 in Richtung Unterschüpf. An der Abzweigung zur Landstraße in Richtung Bad Mergentheim bog ein Lkw auf die B292 ein. Direkt hinter dem Lkw bog ein 56-Jähriger VW-Fahrer ebenso auf die B292 ein, jedoch übersah dieser offenbar den herannahenden Renault. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, der Renault musste abgeschleppt werden.

Boxberg: Sturz durch vereiste Fahrbahn

Ein 17-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen mit seiner Sozia auf einem Mofa die Schulstraße in Boxberg. Aufgrund der vereisten Fahrbahn kam er mit seinem Leichtkraftrad ins Rutschen und stürzte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 62-Jährigen entgegen kommenden Opel-Fahrer. Im Gegensatz zum Leichtkraftradlenker, blieben sowohl die Sozia, als auch der Opel-Lenker unverletzt.

Königheim: zwei Verletzte nach Fahrt in den Acker

Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Straße aus Schweinberg in Fahrtrichtung Pülfringen. An einer Kurve schätzte der 40-Jährige vermutlich den Fahrbahnverlauf falsch ein und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete in dem dortigen Acker. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden verletzt, der Fahrer kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Fremdschäden sind nicht entstanden.

