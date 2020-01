Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 6/Neckarsulm: Die Polizei vergackeiern gilt nicht

Die Erfahrung, dass man Polizeibeamte nicht so einfach hinter´s Licht führen kann, musste ein junger Mann nach einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag machen. Er befuhr kurz nach 1 Uhr mit seinem PKW die A 6 in Richtung Nürnberg, als der Wagen zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Betongleitwand streifte und mehrere Warnbaken umfuhr. Danach schleuderte er quer über alle drei Fahrstreifen und prallte so heftig gegen die Betongleitwand in der Mitte der Autobahn, dass die Teile auf die Gegenfahrbahn geschoben wurden. Zum Glück war dort zu diesem Zeitpunkt niemand unterwegs. Aufgrund eindeutiger Anzeigen bei der Unfallaufnahme sollte der Autofahrer einen Urintest durchführen. Als er das Behältnis zurückgab, war die Flüssigkeit darin rötlich, was darauf hinwies, dass er hineingespuckt hatte. Das Rötliche stammte vom Blut einer leichten Verletzung, die er sich beim Unfall zugezogen hatte. Mit einem neuen Becher wurde der Test wiederholt - und zwar mit der richtigen Flüssigkeit. Der Vortest ergab, dass der Mann vor der Fahrt offensichtlich mehrere verschiedene Rauschgifte, darunter Opiate und Kokain, konsumiert hatte. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen.

Heilbronn: Neue Bekannte mit bösen Gedanken

Böse Gedanken hatten wohl zwei Unbekannte, die ein 41-Jähriger am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn kennenlernte. Er traf das Duo gegen 2.30 Uhr beim Shoppinghaus in der Allee und und wollte nach einem kurzen Kennenlernen mit den beiden etwas trinken gehen. Sie gingen deshalb in Richtung Neckarsulmer Straße. Als sie in der Paulinenstraße, in Höhe der Berufssschulen, waren, schlug einer der beiden dem 41-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht und trat auf ihn ein, als er auf dem Boden lag. Dann nahm er sein Smartphone und den Geldbeutel aus den Hosentaschen und ging zusammen mit seinem tatenlos dabei stehenden Komplizen weg. Zu dem Duo konnte er nur sagen, dass es sich vermutlich um Männer aus dem ehemaligen Jugoslawien handelte. Zeugen, denen die kleine Gruppe in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr zwischen Shoppinghaus und den Berufsschulen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Flaschen geworfen

Nach Kunden und Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in der Heilbronner Olgastraße warf ein 53-Jähriger am Dienstagnachmittag mehrere Glasflaschen, die er aus einem Regal nahm. Zwei Männer erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei ermittelte den Grund des Ausrasters. Der Mann hatte seine dringend benötigten Medikamente über Tage hinweg nicht genommen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

A 6/Untereisesheim: Sattelzugfahrer nach Unfall geflüchtet

Mit seinem Sattelzug fuhr ein Unbekannter am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, auf der A 6 in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau kam der Sattelzug aus nicht bekannten Gründen immer weiter nach links, wo ein 53-Jähriger mit seinem Audi A8 fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, wich dieser nach links aus, wo sein Wagen dann gegen die Betontrennwand prallte. Am Audi entstand Sachschaden von über 8.000 Euro. Der Lenker des Sattelzuges fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Vom Fahrzeug des Geflüchteten ist nur bekannt, dass es grau ist. Hinweise auf den Truck oder seinen Fahrer gehen an die Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130.

Eppingen: Unfall beim Überholvorgang

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Strecke von Riechen nach Berwangen zu einem Unfall mit vier Beteiligten. Eine 21-Jährige überholte mit ihrem BMW einen Lkw in einer langgezogenen Linkskurve. Dabei kam ihr ein anderer BMW entgegen, welchen sie Aufgrund der Verkehrslage nicht sehen konnte. Sie konnte zwar dem entgegenkommenden Auto im letzten Moment ausweichen, ihr Wagen streifte jedoch den Lkw, welcher dadurch mit einem Leitpfosten zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 12.000 Euro.

Eppingen: Was soll denn das?

Die Polizei ermittelt nach einer Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochmorgen gegen eine 33-Jährige. Ein 53-Jähriger wollte kurz nach 6 Uhr auf der Strecke zwischen Eppingen und Elsenz mit seinem Fiat Fiorino einen langsam vorausfahrenden Audi überholen. Als er zum Überholen ansetzte und beschleunigte, gab die Audi-Fahrerin auch Gas, sodass beide Fahrzeuge auf einer Höhe nebeneinander fuhren. Als Gegenverkehr kam, stoppte der Fiat-Fahrer den Überholvorgang, indem er seinen Wagen abbremste und versuchte, hinter dem Audi einzuscheren. Die Pkw-Lenkerin bremste ihr Fahrzeug allerdings auch ab. Gerade noch rechtzeitig gelang es dem 53-Jährigen noch, hinter dem Audi einzuscheren. Er fuhr direkt zum Polizeirevier nach Eppingen und erstattete dort Anzeige.

