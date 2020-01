Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn.

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Ilsfeld: Vollbrand bei Holzpalettenfirma in Ilsfeld Am Mittwochabend, kurz nach 21.00 Uhr, kam es aus ungeklärter Ursache in einer Produktions- und Lagerhalle eines Holzpalettenherstellers in Ilsfeld zum Brand. Durch das Feuer wurde die ca. 100 Meter lange und 30 Meter breite Halle komplett zerstört. In dem Gebäude befanden sich verschiedene Produktionsmaschinen und mehrere tausend Holzpaletten. Der Scha-den wird auf etwa 2,5 Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden. Der Brand war nach 5 Stunden vollständig gelöscht. Die Feuerwehr lies eine Brandwache zurück. Im Einsatz waren 93 Feuerwehrleute, 31 Mitglieder des Rettungsdienstes sowie 7 Polizeibeamte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

