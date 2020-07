Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Motorradkontrolle

Anwohner in Lienen-Holperdorp haben sich am Samstag (18.07.) wiederholt bei der Polizei über Motorradlärm beschwert. Daraufhin haben Beamte in dem Bereich eine gezielte Verkehrsüberwachung durchgeführt. Schon bei der Anfahrt sind die Polizisten auf ein Sportmotorrad aufmerksam geworden, dass lautstark und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Motorrad konnte kurz darauf gestoppt werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass diverse Änderungen an dem Fahrzeug vorgenommen wurden. Der Rückstrahler fehlte, die beiden originalen Seitenspiegel fehlten und wurden durch nur einen Seitenspiegel ersetzt, der außerdem noch zu klein war. Zudem wurden die Brems- und Kupplungshebel durch nicht genehmigte Hebel ersetzt, die momentan in verschiedenen Onlineportalen zu Spottpreisen angeboten werden. Auch die Lärmbelästigung der Anwohner aus Lienen-Holperdorp klärte sich bei diesem Fahrzeug. Die Beamten stellten fest, dass an den originalen Endschalldämpfern manipuliert wurde. Die Betriebserlaubnis ist durch diese Veränderungen an dem Fahrzeug erloschen. Dem Fahrer wurde die die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor nicht genehmigten Fahrzeugteilen im Internet. Bei Hebeln sollte z.B. immer auf eine KBA-Nummer und bei Spiegeln auf ein E-Zeichen geachtet werden.

