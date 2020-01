POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 03.01.-05.01.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfallgeschehen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Varel -

Am Freitagvormittag, 10:10 Uhr, parkte ein 60-jähriger Vareler seinen bis dahin unbeschädigten Pkw VW Golf Sportsvan am rechten Fahrbahnrand des Tweehörnweges Höhe Haus-Nr. 9. Bei Rückkehr zum Fahrzeug etwa 10 Minuten später stellte er einen frischen Unfallschaden am Außenspiegel fest. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht Varel -

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, kam es an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße auf dem Parkplatz des Aldi-Discounters zu einem Verkehrsunfall. Die 83-jährige aus Varel stammende Führerin eines Pkw Hyundai übersah beim Ausparken eine passierende 61-jährige Radfahrerin. Die ebenfalls in Varel wohnende Radlerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Anschließend setzte sie ihrer Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Die Radfahrerin konnte ermittelt werden.

Brand einer Papierabfalltonne - Zeugen gesucht! Varel -

Am Freitagabend gerät in der Finkenstraße aus bislang unbekannten Gründen eine Papierabfalltonne in Brand. Personen- oder Gebäudeschäden entstanden glücklicherweise nicht. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr abgelöscht werden. Die Tonne wurde vollständig zerstört. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

.......... Sachbeschädigung Bockhorn

In der zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr, kam es in der Ostlandstraße in Bockhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter VW Golf Plus wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Das vorgefundene Schadensbild spricht gegen einen Verkehrsunfall. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

