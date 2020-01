Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mit 2,19 Promille in Wilhelmshaven mit dem Pkw unterwegs - Pkw soll einen entgegenkommenden Pkw gefährdet haben - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes am 01.01.2020 gegen 00:45 Uhr in der Freiligrathstraße einen Pkw. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 35-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, der unter Alkoholeinfluss stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass der 35-Jährige mit seinem Pkw Smart in Höhe des Autohauses Mercedes Senger auf die Gegenspur gekommen und dort fast mit einem Pkw Kombi, Farbe grau, zusammengestoßen sein soll.

Nähere Umstände sind nicht bekannt. Die Polizei Wilhelmshaven bittet den oder die Insassen des Kombis sowie weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942 0.

