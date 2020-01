Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kompletträdern in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 31.12.2019, 14.00 Uhr bis 02.01.2020, 07.30 Uhr, wurden vier Kompletträder (Reifen + Felge) an einem auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße Am Tennisplatz abgestellten Pkw Daimler Benz entwendet. Das Fahrzeug wurde auf Pflastersteinen aufgebockt vorgefunden. Es ist ein Schaden von 2.200 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell