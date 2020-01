Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Unbekannte Täter haben an Silvester bzw. Neujahr in der Breslauer Straße in Sande in einem Mehrfamilienhaus einen im Keller installierten Wasserhahn geöffnet. Dadurch wurde der Kellerraum regelrecht geflutet und dort gelagerte Gegenstände beschädigt. Der geflutete Keller ist durch die Ortswehr Sande leergepumpt worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422 684 in Verbindung zu setzen.

