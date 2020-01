Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen auf Schulhof in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht offensichtlich auf dem Schulhof und dem Spielplatz der Grundschule Schortens in der Plaggestraße gefeiert. Darauf deuten zumindest dort herumliegende geleerte Flaschen und unzählige Böllerreste hin. Dabei sind auch die Scheiben eines dort aufgestellten Geräteschuppens eingeschlagen worden.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 918790 oder der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

