Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Spielautomaten aufgebrochen

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher räumte drei Spielautomaten in einer Gaststätte in der Oberdorfstrauße aus. Der Unbekannte gelangte am Montagmorgen im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 9 Uhr durch ein Fester in das Gebäude. Bevor dem Langfinger mit Bargeld in noch unbekannter Höhe die Flucht gelang, wurden drei Automaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. /ph

