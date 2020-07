Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu.; Sachbeschädigungen an Omnibussen

Bild-Infos

Download

Steinfurt-Bu. (ots)

Am Busbahnhof sind zwei Omnibusse von Unbekannten mit Graffitis besprüht worden. Die beiden Fahrzeuge wurden am Freitagnachmittag (17.07.) gegen 15.00 Uhr am Bahnhofsvorplatz abgestellt. Am Samstagnachmittag stellte ein Fahrer dann fest, dass die Busse mit Graffitis besprüht waren. Neben weißen Pfeilen wurden die Busse mit den Schriftzügen "Miot" und "Zenso" besprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den Graffiti-Sprayern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell