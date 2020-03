Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter stellt sich

Konstanz (ots)

Ein 29-jähriger Mann wurde am vergangenen Freitagabend bei der Bundespolizei im Stadtbahnhof Friedrichshafen vorstellig. Der deutsche Staatsangehörige bat um Überprüfung seiner Personalien, da er gesucht werden würde. Und in der Tat wurde bei der Überprüfung durch die Bundespolizisten festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlag. Der Gesuchte war 2019 rechtskräftig wegen Diebstahls in zwei Fällen, Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden und hatte daher aufgrund eines Gesamtstrafenbeschlusses des Amtsgerichts Tettnang eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 550 EUR zu bezahlen. Weil der Mann die Geldstrafe bisher aber nicht bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Da der Mann die noch offene Geldstrafe auch am Freitag nicht beglich, wurde er zur Verbüßung einer 52-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

