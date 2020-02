Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Friedrichshafen (ots)

Wegen des Erschleichens von Leistungen vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am 18. Februar einen Haftbefehl in Friedrichshafen. Die Gesuchte, eine 23-jährige deutsche Staatsbürgerin, wurde Ende 2019 rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt. Sie beglich ihre Strafe nicht und wurde deshalb von der zuständigen Staatsanwaltschaft aufgrund der zwischenzeitlich angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht.

Als Bundespolizisten die Frau an ihrer Wohnanschrift aufsuchten, öffnete diese zunächst nicht. Die Beamten sahen sie jedoch auf ihrem Balkon des Mehrfamilienhauses, kehrten nochmals zu ihrer Wohnung zurück und konnten die Frau dort festnehmen.

Auch nach Eröffnung des Haftbefehls konnte die 23-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen. Sie wurde ersatzweise für 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

