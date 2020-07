Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rheine-Mesum, Eigentumsdelikte

Rheine, Rheine-Mesum (ots)

Ort: Rheine, Lange Riege 105 Zeit: Sonntag, 19.07.2020, 07.00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 08.30 Uhr Unbekannte stiegen in ein Gartenhaus ein. Sie zerschlugen ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu dem Gartenhaus. Daraus entwendeten sie einen Lautsprecher, ein Mikrofon, ein Mischpult, diverse Getränke und einen Auerhahn, der als Wandschmuck in dem Gartenhaus hing.

Ort: Rheine, Randelbachweg 16 Zeit: Freitag, 17.07.2020, 10.00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 10.30 Uhr Unbekannte verschafften sich auf dem Gelände der Gertrudenschule Zugang zu einem Festzelt, das für die offene Ganztagsbetreuung genutzt wird. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro.

Ort: Rheine, Osnabrücker Straße 339 Zeit: Montag, 20.07.2020, 02.00 Uhr An der Annetteschule haben Unbekannte ein Kellerfenster eingeschlagen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Vermutlich wurden sie durch die ausgelöste Alarmanlage abgeschreckt.

Ort: Rheine-Mesum, Am Flöddert Zeit: Sonntag, 19.07.2020, bis Montag, 20.07.2020, 09:15 Uhr Unbekannte sind in eine Gartenparzelle eingebrochen und haben von dort ein Landschaftsbild entwendet.

Ort: Rheine-Mesum, Ringstraße Zeit: Sonntag, 19.07.2020, 18.30 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 10.00 Uhr An einer Gartenlaube entfernten Unbekannte das Vorhängeschloss und verschafften sich so Zugang zu der Laube. Beute nicht bekannt. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell