POL-NB: Wildunfall mit hohem Sachschaden auf der B 110 zwischen Murchin und Relzow (LK Vorpommern-Greifswald)

In den Abendstunden des 27.12.2019 gegen 22:00 Uhr kam es auf der B 110, zwischen den Ortschaften Murchin und Relzow, zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Der 32-jährige Fahrzeugführer eines Transportes war auf der o.g. Bundesstraße in Richtung Anklam unterwegs, als aus einem angrenzenden Waldgebiet plötzlich ein Rothirsch herauslief und die Fahrbahn überquerte. Dem Fahrzeugführer gelang es nicht mehr dem Tier auszuweichen, sodass es zur Kollision kam. Der Hirsch verendete am Unfallort. Der Transporter war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die eingesetzten Kräfte mussten den Unfallort etwa eine Stunde absichern, bis die Bergung des Fahrzeuges erfolgen konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Personenschäden sind durch den Unfall glücklicherweise nicht zu beklagen.

