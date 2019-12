POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gladbeck

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Rockwoolstraße. Der geparkte silberne Seat wurde am Donnerstag, zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Heute Mittag fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Schützenstraße in Richtung Süden. Im Kreisverkehr wollte er in die Wilhelmstraße einbiegen. Er musste bremsen, dabei stieß eine unbekannte Radfahrerin gegen das Auto des 55-Jährigen. Er sprach die Frau auf den Unfall an, sie flüchtete allerdings unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Personenbeschreibung: weiblich, ca. 30 Jahre alt, helle Bekleidung, sprach gebrochen Deutsch, fuhr auf einem silbernen Damenrad.

Bottrop

Am Donnerstag, zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Seat Mii. Das Auto stand an der Goethestraße. Hinweise auf den Verursacher liegen liegen nicht vor. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht entstand auf der Borkener Straße ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Ein unbekannter Autofahrer hatte am Mittwochvormittag einen geparkten schwarzen VW UP beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Geschätzt entstanden 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer, an der Straße In den Kämpen an einem geparkten schwarzen BMW 3er-Baureihe vorbei und beschädigte das Auto. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen konne lediglich angegeben werden, dass es sich um einen orangefarbenen Lkw handelt. Es entstand 4.000 Euro Sachschaden.

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes SLK200 an der Kirchstraße. Das Auto ist auf der linken Seite am Spiegel, dem Kotflügel und der Fahrerür beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, braunen Kia Sorento an der Glückaufstraße. Der Schaden befindet sich an der vorderen linken Fahrzeugecke. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen noch nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

