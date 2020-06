Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 189

Landkreis Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (02.06.2020)

L 189 / Volkertshausen (ots)

Bei einem Motorradunfall schwer verletzt wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein 33-jähriger Mann, der auf der L 189 zwischen Volkertshausen und Beuren unterwegs war. Nach einem Überholvorgang wollte der 33-Jährige wieder nach rechts einscheren und bemerkte vermutlich zu spät einen in gleicher Richtung fahrenden aber langsamer werdenden Traktor, der nach rechts abbiegen wollte. Um eine Kollision zu verhindern und nicht aufzufahren bremste er stark ab, geriet hierbei ins Schlingern und stürzte anschließend. Mehrere Meter rutschte er mitsamt Motorrad über die Fahrbahn in eine auf der anderen Straßenseite befindliche Böschung. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

