Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Fenster eingeworfen (01.06.2020)

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Mit einem Stein warf ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Aachtalstraße eine Fensterscheibe ein und flüchtete. Hierbei zerbrach die äußere Scheibe der Doppelverglasung und es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

