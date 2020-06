Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel (02.06.2020)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Georg-Fischer-Straße einen Verkehrsunfall zwischen einem Smart und einem Porsche beobachtet haben. Zwei Autofahrer im Alter von 24 und 81 Jahren befuhren den zweispurigen Kreisverkehr, als sich ihre Fahrzeuge auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Steißlingen touchierten. Hierbei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell