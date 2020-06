Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Taschendiebstahl in der Konstanzer Innenstadt (02.06.2020)

Konstanz (ots)

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Dienstag im Zeitraum von 13 Uhr bis 13.30 Uhr in einem Modegeschäft in der Bodanstraße. Während eines Einkaufs wurde einer Dame aus ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, der Geldbeutel entwendet. Täterhinweise sind derzeit nicht gegeben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Lutherplatz, Tel. 07531/914548, in Verbindung zu setzen.

