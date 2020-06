Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Geparktes Auto mit ätzender Flüssigkeit übergossen (28.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die bereits letzte Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Gluckstraße begangen wurde. Unbekannte schütteten eine ätzende Flüssigkeit auf die Motorhaube eines dort geparkten weißen Ford Fiesta und beschädigten hierdurch den Lack. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

