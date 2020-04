Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw zerkratzt - Erheblicher Sachschaden

Waldhambach (ots)

Die 58-jährige Geschädigte parkte ihren PKW Opel Adam mit ortsfremdem Kennzeichen, am 01.04.2020, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Friedhof. Bei der Rückkehr stellte die Fahrerin fest, dass die Heckklappe und die rechte Seite des Pkw mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurden. Der bislang unbekannte Täter kratzte die Worte "SAU CORONA" in den Lack des Pkw und richtete einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Zeugen, die in der Zeit von 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, am Friedhof Waldhambach Beobachtungen gemachten haben, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

