Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern (ots)

Die Fahrerin eines roten Pkw Seat folgte am Dienstag, 01.04.2020, gegen 14:40 Uhr, der abknickenden Vorfahrtsstraße der Landauer Straße in Richtung Innenstadt. Ein schwarzer Pkw Seat befuhr die Weinstraße in Richtung Pleisweiler-Oberhofen. Dabei überfuhr der 76-jährige Fahrer die STOP-Stelle und stieß mit dem Pkw der 55-Jährigen zusammen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200.- Euro.

