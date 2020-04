Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtliches Feuer unterhalb der Burg Landeck

Klingenmünster (ots)

In der Nacht auf den 01.04.20, gegen 01:00 Uhr, kam es in einem Weinberg, unterhalb der Burg Landeck, zu einem Brand. Mehrere zusammenliegende Holzstapel gerieten aus bislang unbekannter Ursache - Selbstentzündung kann witterungsbedingt ausgeschlossen werden - in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300.- Euro.

