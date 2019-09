Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eisdielen-Einbrecher schleppen Zigarettenautomaten weg

Hemer (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Eisdiele an der Hauptstraße ein. Sie nahmen nicht nur Bargeld, sondern auch den kompletten Zigarettenautomaten mit. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der gestohlene Zigarettenautomat wurde später in Apricke in einer Wiese aufgefunden werden. Die Polizei in Hemer fragt nun: Wer hat die Einbrecher mit Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße in Höhe Hausnr. 186 oder in Apricke beim Öffnen des Automaten gesehen?

