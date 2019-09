Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachtrag zur Pressemeldung: Cannabis-Plantage geräumt - Zwei Festnahmen vom 26.09.2019, 09:46 Uhr

Altena (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung: Altena Cannabis-Plantage geräumt - Zwei Festnahmen vom 26.09.2019, 09:46 Uhr Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen wurde der 37 jährige vietnamesiche Tatverdächtige und die 53 jährige vietnamesiche Tatverdächtige in den frühen Abendstunden dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ für beide einen Haftbefehl, so dass diese bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft sitzen.

